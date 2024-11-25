رسمياً.. ملعب مصطفى تشاكر يحتضن داربي متيجة في كأس الجمهورية

أعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم اليوم الإثنين عبر موقعها الرسمي عن برمجة مباراة أمل الأربعاء واتحاد البليدة في إطار الدور التصفوي الأخير من كأس الجمهورية على ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.

وكانت المباراة قد شهدت تغييراً مفاجئاً في مكان إقامتها أمس الأحد. حيث تم نقلها إلى ملعب بومزراق في الشلف. بناءً على إرسالية من الديوان المتعدد الرياضات لملعب مصطفى تشاكر. تضمنت تعذر استضافة اللقاء بسبب الأشغال الجارية في الملعب.

هذا القرار أثار استياء إداراتي الفريقين، مما دفعهما لتقديم طلب رسمي بنقل المباراة إلى أحد ملاعب البليدة أو العاصمة.

وهو الطلب الذي لقي إستجابة سريعة. أين عادت الجهات المنظمة لكأس الجمهورية. وأكدت اليوم إقامة المباراة رسمياً على ملعب مصطفى تشاكر يوم الجمعة المقبل، عند الساعة الثالثة عصراً.

يُنتظر أن تكون المواجهة حماسية بين الفريقين. إذ يسعى كل منهما لتحقيق الفوز والتأهل إلى المرحلة المقبلة، خاصة بعد الإستفاقة والنتائج الإيجابية التي حققها كلا الفريقين في دورييهما.