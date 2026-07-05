رسمياً.. مولودية الجزائر يعلن رحيل كيبري جونيور

أعلنت إدارة نادي مولودية الجزائر، اليوم، عن توصلها إلى اتفاق رسمي يقضي بانتقال اللاعب الإيفواري، زينون كيبري إيمانويل جونيور، إلى صفوف ناديه السابق، عزام التنزاني، وذلك في إطار حركة تنقلات اللاعبين الصيفية.

وحسب البيان الرسمي الصادر عن إدارة النادي العاصمي، فإن الاتفاق المبرم بين الطرفين يتضمن بنداً يضمن لمولودية الجزائر الاستفادة من نسبة 30 بالمائة من قيمة أي تحويل مستقبلي للاعب في حال قيام نادي عزام ببيعه إلى فريق آخر مستقبلاً.

وفي سياق متصل، حرصت إدارة بطل الجزائر على تقديم خالص شكرها وتقديرها للمهاجم الإيفواري، حيث جاء في نص البيان: “تتقدم إدارة العميد بخالص عبارات الشكر والتقدير للاعب كيبري جونيور على كل ما قدمه للفريق، وعلى تحليه بسلوك مثالي ومحترف طيلة فترة تقمصه الألوان الخضراء والحمراء، متمنية له كل التوفيق والنجاح في تجربته الجديدة والمقبلة”.

يُذكر أن كيبري جونيور حظي بمكانة خاصة لدى جماهير “الشناوة” بفضل انضباطه ومساهمته مع الفريق، قبل أن يقرر العودة إلى الدوري التنزاني من بوابة فريقه السابق.