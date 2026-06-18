رسمياً.. ميلو ندياي يغادر شباب قسنطينة ويوقع للكهرباء العراقي

أعلن نادي الكهرباء العراقي تعاقده رسمياً مع اللاعب السنغالي ميلو ندياي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، قادماً من النادي الرياضي القسنطيني.

وكان ندياي، التحق بصفوف النادي الرياضي القسنطيني قادماً من يوسفية برشيد المغربي، وحمل ألوان “السياسي” طوال الموسم المنقضي.

ونشر نادي الكهرباء العراقي عبر صفحاته الرسمية صور تقديم اللاعب، مرحّباً بانضمامه إلى الفريق، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعداد تحسباً للاستحقاقات المقبلة.

وبانتقاله إلى الكهرباء، يطوي ميلو ندياي صفحة تجربته مع شباب قسنطينة، على أمل تقديم الإضافة المرجوة في مشواره الجديد بالدوري العراقي.