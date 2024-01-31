رسميا.. أحمد كروم ينضم إلى مولودية وهران

أعلنت إدارة مولودية وهران، اليوم الأربعاء، عن التعاقد مع المدافع أحمد كروم قادما من فريق جمعية الشلف.

ورحبت إدارة “الحمراوة” باللاعب بعد الاعلان عن التعاقد معه عبر الصفحة الرسمية على الفايسبوك لينضم لقائمة المستقدمين خلال الميركاتو الشتوي.

و كان الفريق الوهراني قد حسم صفقة باكو الخيالية، قادما من نادي شباب قسنطينة، فيما اعلنت في وقت سابق عن فسخ عقد الحارس عثمان طوال بالتراضي، و اللاعب سنونسي فرلول بالتراضي هو الأخر.

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