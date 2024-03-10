رسميا.. أستراليا تعلن عن أول أيام الشهر الفضيل

أعلن مفتي أستراليا ومجلس الأئمة الفدرالي ومجلس الإفتاء الأسترالي ومجلس الفتوى والتحكيم الشرعي رسميا. أن غدا الإثنين هو متمم شهر شعبان، وأن الثلاثاء 12 مارس أول أيام شهر رمضان المبارك في استراليا.

وتشرع، اليوم الأحد، معظم الدول في تحري هلال شهر رمضان، وحسب مركز الفلك الدولي، فإنه سيحدث الاقتران المركزي في ذلك اليوم في الساعة التاسعة صباحا بتوقيت غرينتش. وسيغيب القمر بعد غروب الشمس في جميع مناطق العالم الإسلامي تقريبا.

أما بالنسبة لإمكانية رؤية الهلال يوم الأحد 10 مارس، واستنادا على جميع معايير رؤية الهلال المنشورة في أبحاث علمية محكمة. ومنها معيار العالم المسلم ابن طارق، والباحث فوثرينغهام، والباحث ماوندير، والباحث بروين، والباحث المسلم إلياس، والمرصد الفلكي SAAO. والباحث يالوب، والباحث المسلم عودة)، فإن رؤية الهلال غير ممكنة في أي مكان في العالم العربي والإسلامي. سواء بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوب.