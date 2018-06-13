رسميا.. أسطورة ريال مدريد مُدربا جديدا لإسبانيا

لم ينتظر، الإتحاد الإسباني لكرة القدم طويلا من أجل إختيار مُدرب جديد لمنتخبه وتعويض المُقال في آخر لحظة، “جولان لوبيتيغي”.

وتم، إختيار المُخضرم والقائد السابق للمنتخب “فيرناندو هييرو” الإشراف على حظوظ “لاروخا” خلال نهائيات كأس العالم التي ستنطلق غدا بروسيا.

ولايمتلك أسطورة ريال مدريد، سوى خبرة عام واحد في عالم التدريب، حيث أشرف على نادي “أوفييدو” في القسم الثاني موسم 2016/2017

وستكون مُهمة صاحب الـ50 عاما مُعقدة لإعادة زملاء “راموس” للسكة، بعد الصدمة التي تلقوها في صبيحة اليوم، بتغيير الإطار الفني.