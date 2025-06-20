رسميا.. ألكسندر أوكيدجا يغادر نادي ميتز الفرنسي

أنهى الدولي الجزائري، ألكسندر أوكيدجا، حارس مرمى نادي ميتز، مشواره مع النادي الفرنسي، بنهاية الموسم الجاري.

وأعلنت إدارة نادي ميتز، اليوم الجمعة، عبر الحساب الرسمي للفريق على منصة “X”، عن رحيل أوكيدجا، عن الفريق.

كما حرص مسؤولي النادي الفرنسي، على توجيه الشكر للدولي الجزائري، على كل ما قدمه للفريق في 7 مواسم كاملة، خاض خلالها 211 مباراة بألوان ميتز.

يذكر أن ألكسندر أوكيدجا، ساهم في صعود نادي ميتز، لليغ1 الفرنسية، في ثلاثة مناسبات، خلال السنوات السبع التي قضاها مع الفريق.