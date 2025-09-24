رسميا.. أمل الأربعاء يعود إلى المنافسات بعد رفع عقوبة “الفيفا”

أعلنت إدارة أمل الأربعاء، اليوم، عن رفع العقوبة التي كانت مسلطة على النادي من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

ما يتيح له أخيرًا تسجيل لاعبيه وتأهيلهم للمشاركة في منافسات البطولة.

القرار أنهى أسابيع عصيبة عاشها الفريق والمدينة، بعدما خسر مباراتين على البساط أمام نجم القليعة ونصر حسين داي، في القسم الثاني هواة وسط غرب، وسط قلق كبير لدى الأنصار بشأن مستقبل النادي.

البيان الرسمي للنادي حمل عبارات شكر وامتنان لكل من ساهم في تجاوز الأزمة، من سلطات محلية وشخصيات داعمة وجماهير صبرت وساندت في أصعب الظروف.

وخصّ أمل الأربعاء بالشكر فريق وداد تلمسان على موقفه النبيل بقبول تأجيل المباراة في وقت سابق وتمنياته برفع العقوبة.

كما ثمّن المبادرة الإنسانية للفنان الكوميدي “سليم ألّك” الذي تكفّل بإقامة الفريق في فندق “Royal BK” بتلمسان، في التفاتة تعكس روح التضامن التي أحاطت بالنادي.

وأضاف البيان أن التجربة ستكون درسًا بليغًا في مسيرة الفريق، مؤكّدًا أن الخطأ لا يتكرر إلا بتعمد، وأن هذه الفترة كشفت حقيقة المواقف وأظهرت معادن الرجال.

كما شدّد على أن النادي خرج أقوى وأكثر وعيًا بفضل دعم جماهيره ومساندة محبيه.