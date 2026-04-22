رسميا.. أنطوني ماندريا يغيب عن كأس العالم

تلقى المنتخب الوطني ضربة موجعة بتأكد غياب حارس المرمى أنطوني ماندريا عن نهائيات كأس العالم 2026، إثر إصابة خطيرة على مستوى الكتف.

وسيخضع ماندريا لعملية جراحية في الفترة المقبلة، ما يعني نهاية موسمه رسميًا، ويقضي على آماله في المشاركة ضمن قائمة “الخضر” في المونديال القادم.

وأكد مدرب نادي كان الفرنسي، غايل كليشي، خلال ندوة صحفية، أن قرار اللجوء إلى الجراحة كان حتميًا. مضيفًا أن إصابة الحارس الدولي أنهت موسمه وأبعدته عن حلم المشاركة في كأس العالم.

ورغم صدمة الإصابة، حرص كليشي، على توجيه رسالة دعم للاعبه، مشددًا على أن مستقبله الكروي لا يزال واعدًا، وأن بإمكانه العودة بقوة بعد التعافي والمشاركة في مواعيد كروية كبرى مستقبلاً.

وكان الحارس الجزائري البالغ من العمر 29 عامًا يطمح لاستعادة مكانته الأساسية داخل المنتخب الوطني قبل حلول موعد المونديال، غير أن الإصابة جاءت في توقيت صعب لتضع حدًا لطموحاته في خوض أهم محطة كروية في مسيرته حتى الآن.