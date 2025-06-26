رسميا.. أنيس طايبي يلتحق بهانوفر الألماني بعقد يمتد حتى 2029

أعلن نادي هانوفر 96 الألماني، اليوم الخميس، عن تعاقده الرسمي مع اللاعب الجزائري أنيس طايبي. قادمًا من نادي روديز الفرنسي، بعقد يمتد إلى غاية صيف 2029.

ويعدّ هذا الانتقال خطوة جديدة ومهمة في مشوار اللاعب الشاب، البالغ من العمر 20 سنة. الذي تألق بشكل لافت الموسم الماضي مع روديز في دوري الدرجة الثانية الفرنسي. ما جذب أنظار العديد من الأندية الأوروبية، قبل أن يحسم هانوفر الصفقة لصالحه.

وعبّر طايبي عن سعادته الكبيرة بانتقاله الى أحد أعرق الاندية الالمانية قائلاً: “أنا فخور بالانضمام إلى نادٍ عريق مثل هانوفر. أتطلع لتقديم كل ما لدي ومواصلة التطور في بيئة احترافية كهذه.”

وتعد هذه الصفقة مؤشرًا واضحًا على رغبة النادي الألماني في ضخ دماء جديدة ضمن مشروعه الرياضي. حيث يسعى لاستعادة أمجاده والصعود مجددًا إلى مصاف أندية “البوندسليغا”.

يذكر أن أنيس طايبي يعد من أبرز المواهب الجزائرية الصاعدة في أوروبا، وقد يتواجد مستقبلا ضمن حسابات المنتخب الوطني الجزائري إذا واصل مستوياته المتميزة في الدوري الألماني.

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