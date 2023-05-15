رسميا.. “أوشون” الفرنسية لبيع المواد الغذائية في الجزائر

أعلنت شركة “أوشون” الفرنسية، المتخصصة في بيع المواد الغذائية، اليوم، عن دخولها رسميا السوق الجزائرية.

وكشفت أوشون عبر موقعها الإلكتروني عن توقيع اتفاقية مع شريك جزائري لافتتاح أوّل “هايبر ماركت” بمساحة 5000 متر مربع في الجزائر العاصمة. على أن يتم توسيع الشركة عبر انحاء الجزائر في المستقبل.

وجاء في مضمون بيان شركة “أوشون” : “بعد السنغال وساحل العاج، تواصل ‘أوشون’ تطورها في القارة الإفريقية. تعلن العلامة التجارية اليوم عن تنفيذ شراكة مع ‘غروب غريت واي’ وتوقيع اتفاقية في الجزائر، حيث يلعب هذا الأخير دورًا رئيسيًا في التوزيع. سيتم افتتاح أول متجر في الجزائر العاصمة في الربع الرابع من عام 2023، ومن المخطط تطوير الاستثمار في جميع أنحاء البلاد”.