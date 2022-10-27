رسميا.. أولمان مُدربا جديدا لمُنتخب كرة اليد للسيدات

أعلن اليوم الخميس، الاتحاد الجزائري لكرة اليد، عن تعيين، رياض أولمان، مُدربا جديدا للمُنتخب الأول للسيدات.

وجاء تعيين أولمان، الذي درب سابقا منتخب الكويت للسيدات بين عامي 2010 و2016، خلال اجتماع أعضاء الاتحاد أمس الأربعاء.

وانطلق اليوم التربص التحضيري للمنتخب تحسبا لمشاركته في البطولة الإفريقية التي تستضيفها السنغال من 9 إلى 19 نوفمبر والمؤهلة لكأس العالم 2023.

كما أوقعت القرعة، الخضر في المجموعة الأولى إلى جانب أنغولا حامل اللقب، والكونغو الديمقراطية، والرأس الأخضر.