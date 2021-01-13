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رسميا.. أولمبيك ليون يُعلن ضم سليماني

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رسميا.. أولمبيك ليون يُعلن ضم سليماني صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

تعاقد اليوم فريق أولمبيك ليون الفرنسي مع النجم الدولي الجزائري إسلام سليماني قادما من ليستر سيتي الإنجليزي.

إبن مدينة  عين البنيان اجتاز الفحص الطبي بنجاح بعد التحاقه بمدينة ليون الفرنسية عبر طائرة خاصة.

مهاجم الخضر أمضى على عقد يمتد ل18 شهرا بعد أن فسخ عقده نهائيا مع الثعالب مواصلا بذلك رحلته الأوروبية.

سليماني سيعوض مهاجم “لوال” موسى ديمبيلي الذي التحق بفريق أتلتيكو مدريد الإسباني.

“السوبر سليم” سبق له اللعب لسبورتينغ لشبونة البرتغالي, ليستر سيتي الإنجليزي, نيوكاسل الإنجليزي, فنربخشة التركي وكذا موناكو الفرنسي.


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