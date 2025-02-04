رسميا.. أولمبيك مارسيليا يقدم لاعبه الجديد بن ناصر

قدمت إدارة نادي أولمبيك مارسليا، اليوم الثلاثاء، اللاعب الجديد في صفوف الفريق، الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، قادما من نادي ميلان الإيطالي.

ونشرت إدارة نادي “لوام” عبر حساباتها الرسمية، على منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو تقديمي للاعب الجديد في الفريق، إسماعيل بن ناصر. بعنوان “𝑴𝒊𝒔𝒔𝒊𝒐𝒏 𝑶𝑴𝑷𝑶𝑺𝑺𝑰𝑩𝑳𝑬 ✔️” (مهمة مستحيلة).

و سيرتدي بن ناصر الرقم 22 مع نادي الجنوب الفرنسي، الذي وقع معه عقد إعارة إلى غاية نهاية الموسم الكروي الجاري.

كما يمتلك النادي الفرنسي، بندا في اتفاقه مع ميلان، يقضي بأحقية شراء عقد اللاعب مقابل 12 مليون أورو.