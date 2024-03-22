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الرياضة

رسميا.. أول قناة رياضية لنادي محترف في الجزائر

بقلم عزبز طالبي
رسميا.. أول قناة رياضية لنادي محترف في الجزائر
قناة رياضية
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كشف وزير الاتصال محمد لعقاب عن أول طلب من نادي رياضي ينشط في الرابطة المحترفة الأولى لإنشاء قناة رياضية.

وقال وزير الاتصال محمد لعقاب أن إدارة وفاق سطيف تقدمت بطلب رسمي للموافقة على إنشاء قناة تابعة للفريق وممولها الشركة الوطنية سونلغاز وفق القانون الجديد.

و من المنتظر، أن تشرع القناة في القريب العاجل على الأقمار الصناعية نيلسات وهوتبيرد.

وكان المدير المجمع لشركة سونلغاز قد أعلن سابقا عن مشروع إطلاق قناة رياضية تابعة للفريق لأجل متابعة كل صغيرة وكبيرة عن أخبار الفريق.

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