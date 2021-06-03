رسميا.. أول مُشاركة لتوبة مع المنتخب الوطني

يواجه سهرة اليوم الخميس المنتخب الوطني الجزائري مُنتخب موريتانيا في مُباراة ودية تحضيرية بداية من التاسعة إلا ربع بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، وهي المُباراة التي سيلعبها زملاء النجم إسلام سليماني بالقميص الأبيض.

المواجهة ستشهد عديد التغييرات في التشكيلة الأساسية للخضر من بينها مُشاركة لاعب فالفيك الهولندي أحمد توبة لأول مرة مع التشكيلة الوطنية، حيث سيُشكل محور الدفاع رفقة لاعب الترجي عبد القادر بدران الذي سيُشارك لأول مرة في التشكيلة الأساسية للخضر بعد أن سبق له المُشاركة كبديل.

اللقاء سيشهد عودة يوسف عطال للتشكيلة الأساسية بعد غياب طويل، هذا كما سيُشارك لاعب نيم أولمبيك الفرنسي زين الدين فرحات بعد غيابه عن التربص الآخير لأبطال القارة السمراء.