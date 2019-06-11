رسميا..أويحيى وزعلان أمام المحكمة العليا غدا الأربعاء كمتهمين

استدعى القاضي المحقق بالمحكمة العليا، اليوم الثلاثاء، رسميا الوزير السابق أحمد أويحيى، كمتهم.

وسيمثل، أويحيى، غدا الأربعاء، أمام القاضي المحقق للرد على تهم فساد في عدة ملفات.

أويحيى يمثل غدا الأربعاء أمام القاضي المحقق للرد على تهم فساد في عدة ملفات

كما تم استدعاء، رسميا، وزير النقل والأشغال العمومية الأسبق، عبد الغني زعلان، أيضا كمتهم.

حيث سيمثل غدا الأربعاء، أمام القاضي المحقق في ملف قضايا الفساد.

وتم التحقيق في وقت سابق، مع الوزير الأول السابق بقضايا فساد، خصوصا ما تعلق بالامتيازات غير القانونية.

وتتعلق الإمتيازات غير قانونية، بالتي كان يتحصل عليها رجل الأعمال الموقوف علي حداد.