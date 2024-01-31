رسميا.. إتحاد العاصمة يتعاقد مع دولي كاميروني

أعلنت إدارة فريق دينامو كلوب دوالا عن رحيل اللاعب ليونيل أتيبا صوب فريق إتحاد العاصمة بعقد لموسمين.

وقالت إدارة الفريق الكاميروني، انها اتفقت على كل صغيرة و كبيرة تخص رحيل اللاعب الذي شارك مع المنتخب الكاميروني في وقت سابق.

كما كشفت أن لاعبها شارك في 703 دقيقة هذا الموسم، و سجل 7 اهداف مع دينامو دوالا.

وتمنت إدارة الفريق الكاميروني التوفيق للاعب الذي سيخوض اول تجربة لها في منافسة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم عبر بوابة أبناء البهجة.

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