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الرياضة

رسميا.. إتحاد العاصمة يتعاقد مع دولي كاميروني

بقلم عزيز طالبي
رسميا.. إتحاد العاصمة يتعاقد مع دولي كاميروني
إتحاد العاصمة
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أعلنت إدارة فريق دينامو كلوب دوالا عن رحيل اللاعب ليونيل أتيبا صوب فريق إتحاد العاصمة بعقد لموسمين.

وقالت إدارة الفريق الكاميروني، انها اتفقت على كل صغيرة و كبيرة تخص رحيل اللاعب الذي شارك مع المنتخب الكاميروني في وقت سابق.

كما كشفت أن لاعبها شارك في 703 دقيقة هذا الموسم، و سجل 7 اهداف مع دينامو دوالا.

وتمنت إدارة الفريق الكاميروني التوفيق للاعب الذي سيخوض اول تجربة لها في منافسة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم عبر بوابة أبناء البهجة.

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