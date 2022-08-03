رسميا.. إتحاد العاصمة يُقيل المدرب المغربي بن واحي

قررت إدارة فريق إتحاد العاصمة اليوم الأربعاء إقالة المُدرب المغربي لسوسطارة، جميل بن واحي.

حيث نشرت الصفحة الرسمية لسوسطارة على موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك” أمسية اليوم بيانا رسميا جاء فيه.

“إمتثل اليوم الأربعاء بداية من الساعة العاشرة صباحاً إلى غاية 15:00 زوالا أمام المجلس التأديبي ثلاثي الطاقم الفني المتكون من المدرب جميل بن واحي و المحضر البدني كمال بوجنان و مدرب الحراس الوناس ڨاواوي”.

كما أضاف البيان:”وذلك بعد الخطأ الجسيم الذي إرتكبوه في حق الفريق بمقاطعتهم للتربص التحضيري الذي كان مبرمجا في تركيا بداية من يوم الإثنين الفاتح من أوت”.

قبل أن يختم البيان:”بعد الإستماع إلى أقوال الثلاثي كل على حدى و تقديمهم للتفسيرات و التبريرات، فقد تقرر إنهاء مهام الثلاثي جميل بن واحي و كمال بوجنان و الوناس ڨاواوي”.