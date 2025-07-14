رسميا.. إدارة آسي ميلان تقدم نجمها الجديد مودريتش

قدمت إدارة نادي آسي ميلان الإيطالي، اليوم الإثنين، بصفة رسمية، لاعبها الجديد، النجم الكرواتي، لوكا مودريتش.

ونشرت إدارة آسي ميلا، عبر الحساب الرسمي للفريق على “انستغرام”، مقطع فيديو، لأول تصريح يدلي به لوكا مودريتش.

وقال النجم الجديد للنادي الإيطالي، في تصريحه: “مرحبا بالجميع، لقد وصلت للتو إلى ميلانو، وأنا جد سعيد بتواجدي هنا”.

كما أضاف النجم الكرواتي، لوكا مودريتش: “أنا سعيد لبداية فصل جديد في مشواري الكروي.. عناق كبير للجميع”.