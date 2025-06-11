رسميا.. إدارة أنجي تنصب عنتر يحي مدربا للرديف

نصّبت إدارة نادي أنجي الفرنسي، الدولي الجزائري الأسبق، عنتر يحيى، على رأس العارضة الفنية لرديف الفريق.

ونشرت إدارة أنجي، اليوم الأربعاء، بياناً عبر موقعها الرسمي، أعلنت من خلاله بصفة رسمية تنصيب عنتر يحيى مدربا للفريق الرديف.

وأشارت إدارة النادي الفرنسي إلى الشهادات التي يملكها عنتر يحيى، والتجربة التي خاضها الموسم الماضي مع الفريق، مدرباً لفئة أقل من 17 عاما.

كما اعتبرت إدارة نادي أنجي بأن تجربة عنتر يحيى، ومهاراته البيداغوجية، ستقدم إضافة كبيرة في مساعدة شبان الفريق.