رسميا.. إدارة اتحاد العاصمة تعلن إنهاء مهام عنتر يحي

أعنت إدارة فريق اتحاد العاصمة، اليوم الخميس، بصفة رسمية، عن إنهاء مهام المدير الرياضي للفريق عنتر يحي.

ونشرت إدارة اتحاد العاصمة، عبر الحساب الرسمي للفريق، بيان أعلنت من خلاله عن إنهاء مهام عنتر يحي، كمدير رياضي للفريق.

ويأتي هذا القرار من إدارة النادي العاصمي، رغم أن عنتر يحي، كان قد أكد في وقت سابق اصراره على مواصلة مهامه على رأس الفريق رغم الانتقادات التي طالته.

يذكر أن عنتر يحي، الذي عين بداية الموسم الجاري كمدير رياضي للفريق، لازال مرتبطا مع إدارة النادي العاصمي بعقد لمدة سنتين.