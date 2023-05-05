رسميا.. إدارة تيفنتي تحسم مستقبل نجمها الجزائري رامز زروقي
بقلم كريم تيغرمت
حسمت إدارة نادي أفي سي تيفنتي، اليوم الحمعة، في مستقبل نجمها الدولي الجزائري رامز زروقي، مع الفريق.
ونشرت إدارة تيفنتي، اليوم الجمعة، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، تغريدة أكدت من خلالها توصلها لاتفاق نهائي مع نظرائها من فينرود.
كما علق مسؤولي تونتي، في تغريدتهم: “تيفنتي، وفينرود، توصلا لاتفاق نهائي بشأن انتقال رامز زروقي”.
وعليه سيخوض الدولي الجزائري رامز زروقي (24 عاما)، تجربة جديدة، انطلاقا من الموسم المقبل خارج أسوار ناديه تيفنتي.
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FC Twente en Feyenoord bereiken akkoord over transfer Ramiz Zerrouki#FCTwente
— FC Twente (@fctwente) May 5, 2023
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