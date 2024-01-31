رسميا.. إدارة كورتيبا تعلن رحيل سليماني

أعلنت إدارة نادي كورتيبا البرازيلي، اليوم الأربعاء، عن فسخ العقد الذي يربطها بالدولي الجزائري اسلام سليماني.

ونشرت إدارة النادي البرازيلي، بيانا عبر صفحتها الرسمية على منصة “X”، أعلنت من خلاله، بأن سليماني، لم يعد ضمن تعداد الفريق.

كما كشف مسؤولو فريق كوريتيبا، عن الإنهاء المبكر للعقد الذي يربطهم بالدولي الجزائري، الذي التحق بصفوف الفريق الصيف الماضي.

يذكر أن آخر الأخبار، كشفت عن توجه إسلام سليماني، للعودة إلى أوروبا في الميركاتو الشتوي الجاري، من بوابة نادي ميتشلن البلجيكي.