رسميا.. إدارة مولودية الجزائر تعلن تأهيل الدولي الغيني محمد ساليو بانغورا

أعلنت إدارة نادي مولودية الجزائر، اليوم الخميس، عن تأهيل الوافد الجديد، الدولي الغيني محمد ساليو بانغورا، في صفوف الفريق.

وحسب بيان إدارة “العميد” عبر صفحتها الرسمية على منصة “فيسبوك”، فإن اللاعب، بانغورا، أمضى على عقده مع المولودية لثلاثة مواسم ونصف.

كما تقدمت إدارة المولودية، بالشكر الجزيل للإتحادية الجزائرية لكرة القدم وعلى رأسها الرئيس، وليد صادي. و الأمين العام و كل عمال الاتحادية الساهرين على خدمة الأندية الجزائرية.