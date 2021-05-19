رسميا.. إدارة وفاق سطيف تضع النقاط على الحروف

الرياضة
  • -
  • 0
رسميا.. إدارة وفاق سطيف تضع النقاط على الحروف صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

وضعت إدارة فريق وفاق سطيف اليوم الأربعاء النقاط على الحروف بخصوص مُمثلها القانوني الوحيد لدى الهيئات الرياضية المحلية والدولية.

الوفاق السطايفي نشر بيان رسمي على صفحته في الفايسبوك جاء فيه:”تؤكد إدارة وفاق سطيف أن ممثلها القانوني أمام الهيئات الكروية الجزائرية والدولية، هو المحامي مهدي جيلاني، وأنه الوحيد المخول بالحديث باسم النادي في حال استدعى الأمر ذلك”.

“كما نؤكد أنه الممثل الوحيد، الذي يمتلك الحق في القيام بالإجراءات اللازمة لدى الهيئات المختصة، سواء إيداع أو استخراج الملفات، وما إلى ذلك”.

وختم البيان:”في الأخير، تؤكد إدارة النادي أن قضية الاحترازات ضد سريع غليزان، لا تحتاج أي ممثل قانوني، لأن القضية واضحة”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=997956

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com