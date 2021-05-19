رسميا.. إدارة وفاق سطيف تضع النقاط على الحروف

وضعت إدارة فريق وفاق سطيف اليوم الأربعاء النقاط على الحروف بخصوص مُمثلها القانوني الوحيد لدى الهيئات الرياضية المحلية والدولية.

الوفاق السطايفي نشر بيان رسمي على صفحته في الفايسبوك جاء فيه:”تؤكد إدارة وفاق سطيف أن ممثلها القانوني أمام الهيئات الكروية الجزائرية والدولية، هو المحامي مهدي جيلاني، وأنه الوحيد المخول بالحديث باسم النادي في حال استدعى الأمر ذلك”.

“كما نؤكد أنه الممثل الوحيد، الذي يمتلك الحق في القيام بالإجراءات اللازمة لدى الهيئات المختصة، سواء إيداع أو استخراج الملفات، وما إلى ذلك”.

وختم البيان:”في الأخير، تؤكد إدارة النادي أن قضية الاحترازات ضد سريع غليزان، لا تحتاج أي ممثل قانوني، لأن القضية واضحة”.