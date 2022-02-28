رسميا.. إدارة وفاق سطيف تكشف العقوبة المسلطة على جحنيط !

كشفت إدارة فريق وفاق سطيف اليوم الإثنين العقوبة المسلطة على لاعبها، أكرم جحنيط.

الإدارة السطايفية قررت خصم أجرة شهرية من مستحقات اللاعب، وهو الأمر الذي تقبله اللاعب بصدر رحب حسب البيان الرسمي للوفاق.

كما قدم جحنيط اعتذراته لإدارة الوفاق واللاعبين والأنصار ليستأنف التدريبات بصفة عادية أمسية اليوم ليكون حاضرا أمام شبيبة القبائل يوم الأربعاء.

وتأتي هاته العقوبات بعد تصرفات جحنيط في لقاء الوفاق أمام الرجاء البيضاوي المغربي.