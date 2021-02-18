رسميا.. إستئناف تدريبات السباحة للرياضيين المعنيين بالمُنافسات الوطنية والدولية

قررت وزارة الشباب والرياضة اليوم الخميس استئناف التدريبات في اختصاص رياضة السباحة لفائدة الرياضيين المنخرطين في الأندية الرياضية المعنية بالمنافسات الوطنية و الدولية.

القرار الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم الأحد 21 فيفري 2021 تم اتخاذه في إطار الاستئناف التدريجي للأنشطة الرياضية و بعد موافقة مصالح الوزير الأول.

والمصادقة على البروتوكول الصحي من طرف اللجنة الوطنية العلمية لمتابعة تطور جائحة كورونا – كوفيد-19 بالتنسيق مع المركز الوطني لطب الرياضة.

هذا كما سيتم استئناف المُنافسات في اختصاص رياضة السباحة ابتداء من شهر افريل 2021.

هذا كما كُلف مدراء الشباب و الرياضة بالولايات، و الاتحادية الجزائرية للسباحة بالسهر على التقيد الصارم بأحكام البروتوكول الصحي المصادق عليه.