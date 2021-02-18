رسميا.. إستئناف تدريبات السباحة للرياضيين المعنيين بالمُنافسات الوطنية والدولية

الرياضة
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رسميا.. إستئناف تدريبات السباحة للرياضيين المعنيين بالمُنافسات الوطنية والدولية السباحة
بقلم حواز عبد النور

قررت وزارة الشباب والرياضة اليوم الخميس استئناف التدريبات في اختصاص رياضة السباحة لفائدة الرياضيين المنخرطين في الأندية الرياضية المعنية بالمنافسات الوطنية و الدولية.

القرار الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم الأحد 21 فيفري 2021 تم  اتخاذه في إطار الاستئناف التدريجي للأنشطة الرياضية و بعد موافقة مصالح الوزير الأول.

والمصادقة على البروتوكول الصحي من طرف اللجنة الوطنية العلمية لمتابعة تطور جائحة كورونا – كوفيد-19 بالتنسيق مع المركز الوطني لطب الرياضة.

هذا كما سيتم استئناف المُنافسات في اختصاص رياضة السباحة ابتداء من شهر افريل 2021.

هذا كما كُلف مدراء الشباب و الرياضة بالولايات، و الاتحادية الجزائرية للسباحة بالسهر على التقيد الصارم بأحكام البروتوكول الصحي المصادق عليه.


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