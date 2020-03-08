رسميا.. إصابة قديورة تنهي موسمه

الرياضة
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رسميا.. إصابة قديورة تنهي موسمه
بقلم كريم.تيغرمت

أعلن نادي الغرافة القطري، اليوم الأحد، عن نوعية الإصابة التي تعرض لها الدولي الجزائري عدلان قديورة.

وأكد النادي القطري، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، عن تعرض عدلان قديورة لقطع من الدرجة الأولى في الرباط الصليبي.

وأضاف إدارة نادي الغرافة، أن “الدبابة”، سيخضع في غضون الأيام القليلة القادمة لعملية جراحية.

وبهذا سيغيب عدلان قديورة، عن باقي مبارايات ناديه الغرافة لهذا الموسم، بالإضافة لمباريات تصفيات كأس أمم إفريقيا رفقة المنتخب الوطني.


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