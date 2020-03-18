رسميا.. إصابة 15 لاعبا بفيروس كورونا في فريق ألافيس

أكدت إدارة ديبورتيفو ألافيس الإسباني عن إكتشاف 15 حالة إصابة بفيروس كورونا ضربت اللاعبين والطاقم الفني للنادي.

وأشار النادى الإسبانى فى بيان على موقعه الرسمى أن 3 من بين المصابين لاعبين، و7 منهم من هيئة التدريب وخمسة آخرين من عمال النادى.

وكان ديبورتيفو ألافيس قد أعلن السبت الماضى، عن إصابة عضوين فى الجهاز الفنى للفريق، بفيروس كورونا المستجد، بعد إيجابية الاختبارات التى خضع لها الثنائى.

وكان الإتحاد الإسبانى لكرة القدم قد أعلن تأجيل مباريات الليجا لمدة أسبوعين بسبب تفشى فيروس كورونا.

وتسبب تفشى فيروس كورونا، في توقف جميع الدوريات الأوروبية الكبرى، بشكل مؤقت، من أجل الحماية من انتشار الفيروس، خاصة وأن الأنشطة الرياضية تشهد تجمعات كبيرة من الجماهير.