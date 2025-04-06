رسميا.. إطلاق الرحلة الافتتاحية بين الجزائر العاصمة وأبوجا النيجيرية

تم اليوم الأحد، بمطار هواري بومدين الدولي إطلاق خط جوي جديد لشركة الخطوط الجوية الجزائرية يربط الجزائر العاصمة بمدينة أبوجا عاصمة نيجيريا.

وجرت مراسم إطلاق الرحلة الافتتاحية، التي تمت عن طريق طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية من نوع بوينغ 600-737. تحت إشراف الأمين العام لوزارة النقل جمال الدين عبد الغني دريدي. والقائم بشؤون سفارة نيجيريا بالجزائر عبد السلام الوان هابو. بالإضافة كذلك إلى مديرة القسم التجاري للخطوط الجوية الجزائرية حسنية كاوة.

وسيكون هذا الخط المباشر متاح أسبوعيا، حيث تنطلق الرحلة من الجزائر إلى أبوجا كل يوم أحد على الساعة 19سا30د مساءً. مع امتداد نحو مدينة دوالا الكاميرونية. فيما تم برمجة رحلة العودة من أبوجا نحو الجزائر كل يوم جمعة على 03سا30د فجرا.

واعتبر الأمين العام لوزارة النقل هذا الحدث تاريخيا، يندرج ضمن المساعي لجعل مطار الجزائر محورا إقليميا. مذكّرا أن افتتاح هذا الخط الجوي المباشر يأتي في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية. وتجسيدا لاتفاقيات التعاون الثنائي في المجال الجوي بين البلدين.

من جانبه، أكد الدبلوماسي النيجيري أن هذا الخط الجوي الجديد سيفتح آفاقا واعدة لتعزيز المبادلات التجارية وتنظيم الفعاليات الرياضية بين البلدين. مُشيرا إلى أنه يمثل سوقا واعدا للخطوط الجوية الجزائرية. بالنظر إلى عدد السكان الكبير في نيجيريا ومكانتها الاقتصادية في القارة.

من جهتها أعربت مديرة القسم التجاري للخطوط الجوية الجزائرية عن شكرها للسلطات الجزائرية والنيجيرية على دعمها. مؤكدة أن هذا الخط يساهم في تعزيز المبادلات الاقتصادية والسياحية بين البلدين.

كما أشارت الى أن إطلاق هذا الخط يأتي موازاة مع خطة الشركة لتحديث الأسطول باقتناء 16 طائرة جديدة. وتحويل مطار الجزائر إلى مركز عبور إقليمي يربط إفريقيا بأوروبا والشرق الأوسط.

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