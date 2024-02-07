رسميا.. إطلاق المنصة الرقمية للمستثمر غدا الخميس 

سيتم يوم غد الخميس إطلاق المنصة الرقمية للمستثمر، وذلك استكمالا لعملية الإصلاح الشاملة لنظام منح العقار الاقتصادي.

وجاءت هذه العملية تنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية المتعلقة بترقية الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال. حيث تقوم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بإطلاق هذه المنصة ابتداءً من يوم الخميس 08 فيفري 2024، بحضور اعضاء من الحكومة.

ووفقا لبيان مصالح الوزير الأوّل يهدف النظام الجديد إلى تحرير الاستثمار من العقبات المرتبطة بوفرة العقار الاقتصادي. مع التبسيط الفعلي للمسار الإداري الذي سيتيح لحاملي المشاريع التفرغ بشكل كامل لتجسيد استثماراتهم دون عوائق.

وبالإضافة إلى الإجراءات الأخرى التي اتخذها الحكومة، طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

كما يهدف هذا النظام الجديد إلى تحويل الامتياز إلى تنازل عن العقار الاقتصادي للمشاريع التي دخلت حيز الاستغلال. وكذا إستحداث الوكالات المتخصصة لتهيئة العقار الاقتصادي (الصناعي، السياحي والحضري).

وكذا تسوية وضعية المشاريع التي استفادت من الامتياز قبل دخول النظام الجديد حيز التنفيذ، فإن إطلاق المنصة الرقمية للاستثمار اليوم يعتبر فاتحة عهد جديد لسياسة الاستثمار في البلاد.