رسميا.. إطلاق الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي

أشرف وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ياسين المهدي وليد، بالجزائر العاصمة، على مراسم إطلاق الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي، وكذا المنصة الرقمية الخاصة بالحصول على بطاقة المقاول الذاتي.

وستعمل الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي على توفير بيئة تمكن أصحاب العمل الحرمن مزاولة نشاطهم بشكل قانوني. والاستفادة من الامتيازات الضريبية وكذا الحصول على التغطية الاجتماعية.

وأبرز وليد خلال إشرافه على هذا الحدث الذي أقيم بقصر الثقافة “مفدي زكرياء” بالجزائر العاصمة. بحضور عدد من أعضاء الحكومة، أن عملية الحصول على بطاقة المقاول الذاتي “100 بالمائة رقمية”. وذلك عبر إطلاق منصة تتيح للمستخدمين تجربة جيدة جدا.

ياسين المهدي وليد: العديد من القطاعات ساهمت في مشروع المقاول الذاتي

وأكد الوزير أن العديد من القطاعات ساهمت في مشروع المقاول الذاتي، على غرار وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. التي دعمت هذا المشروع منذ البداية، كما لفت إلى الضمان الاجتماعي الذي يستفيد منه حامل هذه الصفة (بطاقة الشفاء واشتراكات التقاعد).

و في هذا الإطار، أوضح أن المقاول الذاتي سيخضع للاشتراكات الأدنى، بما يتوافق مع الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون. مع إمكانية جمع الاشتراكات، سواء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء (كاصنوص). أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء (كناص).

وأشار الوزير، أيضا، إلى مساهمة وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسكية، لاسيما عبر توصيل البطاقات إلى حامليها.

من جهتها، ساهمت المديرية العامة للضرائب في تجسيد هذا المشروع، عبر تخصيص رقم تعريف ضريبي (نيف). بصفة “تلقائية”، وذلك خلال عملية التسجيل على منصة الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي (www.anae.dz). يضيف الوزير الذي أشار أيضا إلى مساهمة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في هذا المشروع. “عبر تبسيط التحقق من هويات المترشحين خلال مراحل التسجيل عبر المنصة”.

ومن بين مزايا صيغة المقاول الذاتي، إمكانية توطين النشاط ‘في مكان الإقامة أو في فضاءات العمل المشتركة. بالإضافة إلى نظام جبائي “تفضيلي”، يخضع لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة (IFU) بنسبة 5ر0 بالمائة من رقم الأعمال. حسبما جاء في قانون المالية 2024 ”شرط عدم تجاوز 5 مليون دينار من رقم الأعمال خلال ثلاثة أشهر متتالية”.

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