رسميا..إطلاق خدمة تحيين بطاقة الشفاء لدى الصيادلة

أطلقت وزارة العمل، اليوم الخميس، رسميا خدمة جديدة تتمثل في تحيين بطاقة الشفاء لدى الصيادلة المتعاقدين مع هيئات الضمان الاجتماعي.

وأشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، على الإطلاق الرسمي لخدمة تحيين بطاقة الشفاء. لدى الصيادلة المتعاقدين مع هيئات الضمان الاجتماعي.

وتسمح هذه الخدمة الجديدة، بتحيين بطاقة الشفاء مباشرة على مستوى الصيادلة المتعاقدين دون عناء التنقل إلى هياكل الدفع.

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