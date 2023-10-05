رسميا.. إطلاق عدل 3 قريبا

أعلن، الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الخميس، عن المضي في مشاريع عدل 3، فور الانتهاء من إعطاء العقود للمستفيدين من سكنات عدل1 و2.

كما قال الوزير أيمن بن عبد الرحمان، “أتمنى أن يتحصل أصحاب السكنات عدل1 و2 على عقودهم، للمضي في عدل 3”. تابعا “لتصفية الملف إلى غاية 2024”.

للإشارة، زار الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، معرض مؤسسات الإنجاز ومكاتب الدراسات التابعة لقطاع السكن. على هامش انعقاد الجمعية العامة الاستثنائية لشركة الإسكان والمأوى الإقليمي في إفريقيا شلتر افريقيا. كما كان برفقة الوزير الأول، وزراء المالية، السكن والعمران والمدينة، الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، التجارة وترقية الصادرات.

في حين، أشار الوزير الأول إلى أن الحصول على سكن هو حق كرّسه الدستور وتجلي من خلال البرنامج الخماسي قوامه مليون وحدة سكنية. حيث أنجز قطاع السكن برنامج يشمل صيغ مختلفة للملكية والإيجار لتمكين المواطنين الحصول على سكن لائق وتخصيص إعانات عمومية.

توزيع 130 ألف وحدة في 1 نوفمبر

ومن جهته، كشف وزير السكن، محمد طارق بلعريبي، اليوم الخميس، عن توزيع 130 ألف وحدة سكنية. بداية من 1 نوفمبر القادم. وهذا في إطار الاحتفال بذكرى اندلاع الثورة التحريرية.

كما كشف وزير السكن عن إطلاق التطبيق الإلكتروني لتسهيل عملية تمليك سكنات صيغة البيع بالإيجار “عدل” لأصحابها إبتداء من الفاتح من نوفمبر القادم.

ومن جانبه، أكد الوزير الأول على ضرورة إطلاق هذا التطبيق في الفاتح من نوفمبر القادم. بمناسبة إحتفال الجزائر بالذكرى الـ 69 لاندلاع ثورة التحرير المجيدة.