رسميا.. إطلاق مخبر التكنولوجيا المالية

كشف الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة ياسين وليد، عن الإطلاق الرسمي لل Finlab “مخبر التكنولوجيا المالية“.

وأضاف الوزير أن مخبر التكنولوجيا المالية هو مبادرة تضم الوزارة ولجنة مراقبة البورصة COSOB. وشركات التأمين وبنك الجزائر. ويهدف إلى تقريب الشركات الناشئة الناشطة في هذا المجال مع شركات الساحة المالية.

وأوضح الوزير عن كيفية الإنضمام إلى ال FINLAB . أنه يجب أن يحمل صاحب المشروع إحدى العلامتين (label) شركة ناشئة. أو مشروع مبتكر و تكون الخدمة المقدمة في إحدى القطاعات التالية : Fintech, insurtech, blockchain و Regtech. وسيتم الإتصال بكل الشركات الناشطة في هذا المجال

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