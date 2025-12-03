رسميا.. إطلاق خدمة 5G في الجزائر بحضور كبار مسؤولي الدولة

أعلنت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، اليوم الأربعاء، إطلاق خدمة الجيل الخامس (5G) رسميًا في الجزائر.

وحضر فعالية إطلاق خدمة الجيل الخامس عدد من كبار المسؤولين، من بينهم السعيد سعيود، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وكمال سيدي السعيد، مستشار رئيس الجمهورية مكلف بالمديرية العامة للاتصال.

كما شهد الحدث حضور وزير المالية عبد الكريم بوالزرد، ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية سيد علي زروقي، إلى جانب إطارات مركزية وشركاء قطاع الاتصالات.