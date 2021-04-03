رسميا.. إعفاء الشعير والذرة وكل المواد الموجهة لتغذية المواشي والدواجن من الـTVA    

كشفت المنظمة الوطنية لحماية المستهلك انه تم رسميا إعفاء كل عمليات بيع الشعير والذرة وكذا المواد والمنتجات الموجهة لتغذية المواشي والدواجن، من الرسم على القيمة المضافة.

وفي بيان لذات المنظمة ان اعفاء كل عمليات بيع الشعير والذرة وكذا اغدية المواشي والدواجن يكون بشرط.

وأضافت ذات المنظمة ان هذا الإعفاء يكون مقابل اكتتاب تعهد “أو دفتر شروط بالنسبة للمستوردين”.

هذا القرار الذي من شأنه خفض أسعار الدواجن، أصبح ساري المفعول بموجب مرسوم تنفيذي نشر بالجريدة الرسمية رقم 2.

ويتعلق الامر بالمرسوم التنفيذي رقم 21-120 الذي وقع عليه الوزير الأول، عبد العزيز جراد، في 29 مارس 202

المرسوم المحدد لكيفيات الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لعمليات بيع الشعير والذرة وكذا المواد والمنتجات الموجهة لتغذية المواشي والدواجن.

ووفقا لهذا النص، “تعفى من الرسم على القيمة المضافة، عمليات بيع هذه المنتوجات المدرجة ضمن الوضعيات التعريفية المذكورة في الملحق الأول لهذا المرسوم”.

كما حدد نص المرسم المواد والمنتجات الاخرى، الموجهة لتغذية المواشي والدواجن، التي تعفى كذلك من الرسم على القيمة المضافة.

والمتمثلة في بنخالة الذرة، نخالة القمح، نخالة البقول، بقايا صناعة النشاء، لب الشمندر، بقايا قصب السكر، مستحضرات لتغذية العجول، ستينيرول.

بالإَضافة إلى الأملاح المعدنية الأساسية، أمبروميكس زائد، زنكباسيتراسين موجه لاستخدامه في صناعة الأعلاف الحيوانية، مركز معدني فيتاميني و/أونيتروجيني.

وكذا غيرها من المستحضرات من النوع المستعمل لتغذي الحيوانات.