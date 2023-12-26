رسميا…إغلاق أسواق الماشية عبر 21 ولاية وقرابة 100 ألف رأس بقر تم تلقيحها

تشير آخر الإحصائيات التي تحصلت عليها “النهار أنلاين”، إلى أن عدد أسواق الماشية التي تقرر إغلاقها، بلغ واحد وعشرين ولاية موزعة عبر ربوع الوطن، بعد تسجيل إصابات بالحمى القلاعية وسط الأبقار.

وأكدت مصادر مطلعة بمبنى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، على أن تجند المصالح البيطرية ومباشرتها المبكرة لعملية التلقيح مكن من تلقيح ست وتسعين ألف رأس بقرة تطبيقا لتعليمات المسؤول الأول على القطاع الذي حدد مهلة شهر لتلقيح أكبر عدد ممكن من أجل احتواء الوضع قبل انتشار الحمى إلى باقي ولايات الوطن “في السابق كانت عملية تلقيح رؤوس الأبقار ضد هذا الوباء تستغرق ثلاثة أشهر غير أن الوزير يوسف شرفة أسدى تعليمات من أجل تقليص المدة إلى شهر في انتظار انطلاق عملية استيراد للقاحات خلال 2024”.

وبلغة الأرقام، كشفت مصادر “النهار أنلاين”، إلى أن ولاية تبسة احتلت الصدارة من حيث عدد الأسواق التي تم إغلاقها باحصاء اثنى عشر سوقا، متبوعة بالمسيلة بعشرة أسواق، قالمة ثمانية أسواق، سوق أهراس خمسة وبومرداس سوقا واحد “اليوم فقط ارتفع العدد من سبعة عشر إلى واحد وعشرين بعد تسجيل اصابات في أربع ولايات جديدة” كما احتلت ولاية تبسة –حسب مصادرنا- أعلى نسبة تلقيح شأنها شأن ورقلة والمنيعة وكذا البيض مقارنة بالولايات الأخرى، كون الهدف الأسمى للوزارة هو المحافظة بالدرجة الأولى على سلامة الثروة الحيوانية.