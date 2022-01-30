رسميا.. إقالة منذر الكبير من تدريب تونس وهذا خليفته !

أرسلت الجزائر صبيحة اليوم الخميس، الدفعة الرابعة من المساعدات الإنسانية المتمثلة في المواد الغذائية إلى دولة مالي.

وحسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع، فقد تم شحن ونقل الدفعة الرابعة من المساعدات الإنسانية. لفائدة الشعب المالي الشقيق المتعلقة بـ 29 طنا من المواد الغذائية المختلفة. بالإضافة كذلك إلى لقاح مضادلفيروس كورونا على متن طائرة نقل عسكرية تابعة للخطوط الجوية الجزائرية.

وأرسلت الجزائر أمس الأربعاء، مساعدات إنسانية، متمثلة في 29 طن من المواد الغذائية إلى دولة مالي.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، فإن العملية جاءت في إطار عمليات نقل مساعدات إنسانية ممنوحة من طرف الهلال الأحمر الجزائري لفائدة الهلال الأحمر المالي. حيث تم أمس الأربعاء بالقاعدة الجوية بوفاريك بالناحية العسكرية الأولى شحن ونقل الدفعة الثالثة من هذه المساعدات.

وتتمثل المساعدات التي أرسلتها الجزائر في 29 طن من المواد الغذائية المختلفة. على متن طائرة نقل عسكرية تابعة للقوات الجوية الجزائرية، في اتجاه مطار باماكو بمالي.

كما أضاف البيان، أن عملية النقل تؤكد مرة أخرى مرافقة الجيش الوطني الشعبي لكل المبادرات الإنسانية وإلتزامه الدائم والمستمر في تأدية مثل هذه المهام النبيلة.

كما تعكس هذه المساعدات الإنسانية المقدمة من طرف الدولة الجزائرية لفائدة الشعب المالي، حرص الجزائر على تمتين أواصر الصداقة بين الشعبين والوقوف الدائم إلى جانب الدول الصديقة.

وكانت الجزائر قد أرسلت يوم الثلاثاء شحنة ثانية من المساعدات الغذائية ولقاح سينوفاك المضاد لكورونا إلى دولة مالي. تمثلت في 27 طن من المواد الغذائية. بالإضافة كذلك إلى 100 ألف جرعة من لقاح سينوفاك المضاد لفيروس كورونا. ويبلغ إجمالي المساعدات 108 طن من المواد الغذائية و400 ألف جرعة من لقاح سينوفاك المضاد لفيروس كورونا.