رسميا.. إقالة منذر الكبير من تدريب تونس وهذا خليفته !
أعلنت الاتحادية التونسية لكرة القدم، سهرة اليوم الأحد عن إقالة مدرب المنتخب التونسي، منذر الكبير.
ونشرت الاتحادية التونسية لكرة القدم بيانا على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” كشفت من خلاله نهاية مغامرة الكبير.
وعينت الاتحادية التونسية لكرة القدم، جلال القادري، مُساعد منذر الكبير، في منصب مُدرب رئيسي.
وكان المنتخب التونسي قد ودع منافسة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون من الدور ربع النهائي.
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تم، بالقاعدة الجوية بوفاريك بالناحية العسكرية الأولى شحن ونقل على متن طائرة عسكرية تابعة للقوات الجوية الجزائرية. بإتجاه مطار قرطاج تونس، مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كوفيد-19 منحتها الجزائر إلى تونس دعما لجهودها في مكافحة الجائحة.
وأفاد بيان وزارة الدفاع الوطني أن هذه العملية تؤكد حرص الجزائر على تعزيز العلاقة المتينة بين البلدين. وتزيد في ترسيخ قيم التآزر والتضامن القائمة بين الشعبين الشقيقين.
ويأتي هذا في إطار العمل التضامني النبيل الذي يعكس متانة العلاقات الأخوية التاريخية بين الشعبين الجزائري والتونسي. وتجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
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الجزائر ترسل الدفعة الرابعة من المساعدات إلى مالي
أرسلت الجزائر صبيحة اليوم الخميس، الدفعة الرابعة من المساعدات الإنسانية المتمثلة في المواد الغذائية إلى دولة مالي.
وحسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع، فقد تم شحن ونقل الدفعة الرابعة من المساعدات الإنسانية. لفائدة الشعب المالي الشقيق المتعلقة بـ 29 طنا من المواد الغذائية المختلفة. بالإضافة كذلك إلى لقاح مضادلفيروس كورونا على متن طائرة نقل عسكرية تابعة للخطوط الجوية الجزائرية.
وأرسلت الجزائر أمس الأربعاء، مساعدات إنسانية، متمثلة في 29 طن من المواد الغذائية إلى دولة مالي.
وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، فإن العملية جاءت في إطار عمليات نقل مساعدات إنسانية ممنوحة من طرف الهلال الأحمر الجزائري لفائدة الهلال الأحمر المالي. حيث تم أمس الأربعاء بالقاعدة الجوية بوفاريك بالناحية العسكرية الأولى شحن ونقل الدفعة الثالثة من هذه المساعدات.
وتتمثل المساعدات التي أرسلتها الجزائر في 29 طن من المواد الغذائية المختلفة. على متن طائرة نقل عسكرية تابعة للقوات الجوية الجزائرية، في اتجاه مطار باماكو بمالي.
كما أضاف البيان، أن عملية النقل تؤكد مرة أخرى مرافقة الجيش الوطني الشعبي لكل المبادرات الإنسانية وإلتزامه الدائم والمستمر في تأدية مثل هذه المهام النبيلة.
كما تعكس هذه المساعدات الإنسانية المقدمة من طرف الدولة الجزائرية لفائدة الشعب المالي، حرص الجزائر على تمتين أواصر الصداقة بين الشعبين والوقوف الدائم إلى جانب الدول الصديقة.
وكانت الجزائر قد أرسلت يوم الثلاثاء شحنة ثانية من المساعدات الغذائية ولقاح سينوفاك المضاد لكورونا إلى دولة مالي. تمثلت في 27 طن من المواد الغذائية. بالإضافة كذلك إلى 100 ألف جرعة من لقاح سينوفاك المضاد لفيروس كورونا. ويبلغ إجمالي المساعدات 108 طن من المواد الغذائية و400 ألف جرعة من لقاح سينوفاك المضاد لفيروس كورونا.