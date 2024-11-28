رسميا..إلغاء الملف الورقي في تسجيلات باك وبيام2025

أمر وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي بإلغاء الملف الورقي في عملية تسجيل المترشحين لامتحاني البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط2025.

ويأتي هذا في إطار مواصلة تجسيد الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي. وتحسين الخدمة العمومية وتطوير الأداء وتحقيق الجودة، لاسيما ما تعلق بلامادية التسجيلات في الامتحانات المدرسية. من خلال إلغاء ملف التسجيل الورقي باستغلال النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية.

وتهدف هذه العملية حسب الوزارة إلى رفع عناء تنقلات المترشحين. وتيسير العملية وإضفاء الدقة عليها وتفادي الأخطاء، وترشيد النفقات. يشرفني أن أوافيكم بالترتيبات التنظيمية الخاصة بعملية.

وفي هذا الصدد شددت وزارة التربية على ضرورة ضبط وتحيين دليل ترميز المؤسسات التعليمية قبل الشروع في عملية التسجيل للامتحانين، حيث يتعين على مديري التربية بصفة إلزامية.

وكذا القيام بإبلاغ فروع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بقائمة المؤسسات التعليمية بتسمياتها الصحيحة، والتي يجتاز تلاميذها لأول مرة أحد الامتحانين “باك وبيام”، قصد تحيين دليل ترميز المؤسسات على مستوى الأرضية الرقمية.

كما يتعين عليهم استخراج دليل الترميز من الأرضية الرقمية في ثلاث نسخ ومراقبته مراقبة جيدة ودقيقة، وتوقيعه وختمه من طرف مدير التربية ومدير فرع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات وتسلم نسختان (2) منه إلى فرع الديوان.