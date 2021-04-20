رسميا.. إلغاء فوز لعبان بإنتخابات إتحادية كرة اليد لهذا السبب

تقرر وبصفة رسمية، إلغاء نتائج الجمعية العامة الإنتخابية للإتحادية الجزائرية لكرة القدم، والتي أسفرت عن خلافة حبيب لعبان لنفسه، لعهدة أولمبية جديدة.

وأعلنت اللجنة الوطنية لمتابعة تجديد الهيئات الرياضية، عن إلغاء نتائج الإنتخابات، بسبب وجود العديد من الخروقات القانونية.

وكان أول خرق للقانون، هو عدم تطبيق قاعدة الـ50% من الأصوات زائد واحد، وهو ما لم يُحققه لعبان، ولكنه أعلن فائزا بالإنتخابات.

كما أشارت اللجنة الوطنية، لمُشاركة بعض الأعضاء بشكل غير قانوني في الجمعية العامة الإنتخابية.

ونظرا لكل هذا فقد تم إلغاء نتائج الإنتخابات بصفة رسمية.