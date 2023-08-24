رسميا.. إمريك لابورت يلتحق برونالدو في النصر السعودي

أعلنت إدارة نادي النصر السعودي اليوم الخميس، تعاقدها مع المدافع الدولي الإسباني، إمريك لابوت، قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي.

ونشرت إدارة النصر السعودي، عبر حسابها الرسمي على “تيوتر”، خبر ضمها خدمات لابورت، بتغريدة جاء فيها: “نعم صحيح.. لابورت نصراوي”.

كما أرفق مسؤولي النادي السعودي، هذه التغريدة بصور لنجمهم الجديد، بقميص الفريق، خلال توقيعه العقد.

وبهذا ينظم إمريك لابورت، لقائمة نجوم نادي النصر السعودي، والتي سيتقدمها البرتغالي كريستيانو رونالدو.