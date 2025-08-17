رسميا.. إنشاء شركة لتسيير واستغلال ملعب “علي لابوانت”

أعلن اليوم الأحد، مجمع “سوناطراك” المالك لأغلبية أسهم فريق مولودية الجزائر، عن انشاء شركة فرعة لتسيير واستغلال ملعب النادي “علي عمار” المدعو “علي لابوانت” بالدويرة.

وكشف مجمع “سوناطراك” في بيان له، أن الجمعية العامة، صادقت اليوم الأحد، على مشروع إنشاء شركة فرعية جديدة، مخصصة لتسيير واستغلال ملعب الشهيد علي عمار. المدعو علي لابوانت بدويرة بالعاصمة.

كما أشار ذات البيان، إلى أن هذا القرار تنفيذًا لتوجيهات السلطات العمومية الرامية إلى إنشاء مؤسسة اقتصادية مستقلة تُعنى بإدارة هذا الصرح الرياضي الهام. لصالح فريق مولودية الجزائر لكرة القدم. تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وأبرزت “سوناطراك” أن الشركة الفرعية، تحمل تسمية: “شركة تسيير واستغلال المنشآت الرياضية والترفيهية”. “SOGISL”.

وستكون مملوكة بالكامل للشركة القابضة “سوناطراك” للنشاطات الخارجية والدعم (H. SAES) التابعة لمجمع سوناطراك.

كما أشارت إلى الشركة الجديدة ستتولى مهام متعددة تشمل ضمان التسيير المحكم للملعب والحفاظ على صيانته واستمراريته. وتثمين واستغلال منشآته من خلال الاستفادة من إمكاناته الكبيرة، إلى جانب تقديم خدمات نوعية تعكس مكانة هذا المرفق الرياضي المتميز.