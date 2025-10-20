رسميا.. إنطلاق المراجعة الدورية للقوائم الانتخابية

أشرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة كريم خلفان من ولاية تمنراست على الافتتاح الرسمي لفترة المراجعة الدورية للقوائم الإنتخابية. التي بدأت في 20 أكتوبر وتختتم في 18 نوفمبر 2025.

من جهته، رئيس السلطة المستقلة بالنيابة، أكد على أهمية المشاركة الواسعة في عملية التسجيل في القوائم الانتخابية لا سيما من قبل الشباب. باعتبارها واجبا وطنيا ومسؤولية جماعية لترسيخ قيم المواطنة. والمشاركة الفعالة في تسيير الشؤون العمومية.

