رسميا.. إنفانتينو المُرشح الوحيد للانتخابات القادمة للفيفا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم أن الرئيس الحالي، جياني إنفانتينو، هو المُرشح الوحيد في انتخابات الرئاسة القادمة.

ووفق البيان الصادر اليوم الخميس سيكون، إنفانتينو، في أفضل رواق للبقاء على رأس الفيفا لعهدة ثالثة تمتد لـ4 سنوات.

ولم يتقدم أي مرشح لمنافسة إنفانتينو، وهو ما يعني التجديد لإنفانتينو الذي تولى رئاسة الفيفا سنة 2016 بشكل تلقائي.

ويُعقد المؤتمر الانتخابي للاتحاد الدولي لكرة القدم في كيغالي الرواندية في 16 مارس 2023.