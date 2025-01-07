رسميا.. إيريك شال مدربا جديدا لمنتخب نيجيريا !

أعلنت الاتحادية النيجيرية لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تعاقدها مع مدرب مولودية وهران، إيريك شال، للإشراف على العارضة الفنية للمنتخب الأول.

وحسب بيان الاتحادية النيجيرية لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، فقد تم التعاقد مع المدرب المالي، إيريك شال، لتولي زمام العارضة الفنية للمنتخب الأول لنيجيريا بطلب من اللجنة التنفيذية للاتحاد النيجيري.

للإشارة، أشرف المدرب إيريك شال، على آخر حصة تدريبية لنادي مولودية وهران، ولحد اللحظة، لم تصدر إدارة الفريق أي بيان توضيحي بخصوص استقالة المدرب إيريك شال من عدمها.