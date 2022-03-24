رسميا.. إيطاليا تفشل في بلوغ المونديال للمرة الثانية على التوالي !

فشل سهرة اليوم الخميس المنتخب الإيطالي في بلوغ منافسة كأس العالم 2022 المُقررة بقطر.

ولم يستطع الأتزوري بلوغ المونديال للمرة الثانية على التوالي بعد فشلهم في بلوغ مونديال روسيا 2018.

إيطاليا انهزمت أمام مقدونيا الشمالية في نصف نهائي المسار الثالث من الملحق الأوروبي المؤهل إلى كأس العالم FIFA قطر 2022.

وسجل الهدف الوحيد للمنتخب المقدوني اللاعب الكسندر تراجكوفسكي في الدقيقة 90+2.