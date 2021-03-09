رسميا.. إيغيل مُدربا جديدا لجمعية الشلف

الرياضة
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رسميا.. إيغيل مُدربا جديدا لجمعية الشلف صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

كشف فريق جمعية الشلف سهرة اليوم الثلاثاء عن تعاقده رسميا مع المدرب مزيان إيغيل للإشراف على العارضة الفنية.

الصفحة الرسمية لفريق أولمبي الشلف على “فايسبوك” نشرت صورة إيغيل وأرفقتها ب:”نعلمكم عبر الصفحة الرسمية ، بأن الإدارة قد إتفقت رسمياً مع المدرب القدير و العائد مجدداً مزيان إيغيل”.

“والذي سبق له التتويج مع النادي بأول بطولة محترفة ( 2010 ـ 2011 )، للإشراف على العارضة التقنية ، و تدعيماً للطاقم الفني الموجود حالياً”.

الفريق الشلفي أضاف عبر صفحته الرسمية أن هناك بيان رسمي خلال الساعات القليلة القادمة.


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