رسميا.. اتحاد العاصمة يتعاقد مع غاساما

أعلنت إدارة اتحاد العاصمة، اليوم الجمعة، عن ترسيم التعاقد مع السنغالي ساكو غاساما لينضم إلى قافلة المستقدمين في الميركاتو الصيفي الجاري.

وأنهى الفريق العاصمي إجراءات انتقال المهاجم السابق لنادي أنورثوسيس اليوناني بعقد لموسمين بعد مفاوضات عسيرة.

و من المنتظر أن يخلف اللاعب السنغالي، الذي يملك الجنسية الإسبانية، المالي عبد الله كانو، الذي رحل عن صفوف الفريق العاصمي نهاية الموسم الماضي.

وسبق أن حمل غاساما قميص عدد من الأندية على غرار راسنيغ سانتاندار وألميريا.

إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capt<!-more–